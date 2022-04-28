基隆市環境保護局2019年舉辦清潔隊技工甄選會，環保局長賴煥紘涉嫌，在甄選相關簽文、評分表等公文書上登載不實，錄用與技工條件不符田姓男子，並將他評選為第一名。基隆地院今日宣判，依使公務員登載不實文書罪嫌，處1年2月。

判決指出，田男父親2018年12月中旬得知環保局技工出缺，請託時任基隆市長機要秘書黃永翔當中間人，詢問職缺甄選進度及相關規定；得知需具備汽車修護相關工作經驗後，另尋車廠劉姓負責人協助開立不實在職證明書，再拜託黃將履歷資料交給當時還不知情的環保局長賴煥紘。

隔年1月中旬，賴煥紘因故得知田男的在職證明書疑有不實，在公祭場合遇見車廠劉姓負責人時，主動向對方傳達不要再開立在職證明給田男；法院審理時，劉男也證稱，有與賴對話，並提及自己沒有幫其他人開過在職證明，心想局長可能已經知道事情始末。

法院調查，依基隆市環境保護局職工規則第5條第1項第2款規定，僱用技工需具有「持有技術士執照或高級職業學校以上相關科系畢業」或「國中畢業，並具二年以上相關實務經驗，持有證明文件」條件之一；而賴煥紘明知田員不具備技工職缺條件，不具參加口試資格，仍基於行使公務員登載不實文書之犯意，於2019年5月30日甄選會時，將田評選第1名錄取。

法官認為，賴煥紘身居高位，對於環保局人事決策具有相當決定性與影響力，縱使身為政務官，人事選任具有政治考量，亦不可逸脫合法範圍，但其犯後始終否認犯行，未見反省，不予宣告緩刑。 同案被告潘家齊無罪；黃永翔等7人另為認罪協商。

對此，賴煥紘回應，無法接受，將上訴捍衛清白。