自從4月6日開始，有許多日本AV女優發現自己推特（Twitter）帳號無預警被封，經過三周的交涉也遲遲無法恢復，讓不少粉絲十分擔心，不過隨著特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）成功買下推特後，這些之前被封的女優帳號已經成功復活，引發粉絲暴動。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前被披露持有推特公司9.2%，原定加入董事會的他，之後決定不入董事會，而是打算將推特整間公司買下，最終以440億美元得償所願。

馬斯克此前多度對推特表達不滿，似乎對推特言論管控有意見，曾在3月底用個人帳號發起投票，詢問用戶「是否相信推特堅守言論自由原則」，結果卻高達7成不認同。事後馬斯克轉發投票結果，指責推特作為一個社交平台，並未遵守言論自由的原則，從根本上破壞民主。

早於4月6日起，推特大動作凍結許多AV女優推特帳號，其中大多為有知名度的女優，例如岬奈奈美（岬ななみ）、羽咲美晴（羽咲みはる）、初川南（初川みなみ）、奏音花音（奏音かのん）等，至少50名女優帳號被封。

而在馬斯克買下推特後，歡天喜地的在推特個人帳號展開慶祝活動，稱要在推特獲得「最大的快樂」；另外，有不少女優發現原本被凍結的帳號已經解凍，岬奈奈美26日在推特發文，開心宣布自己帳號已經恢復，謝謝大家的關心。

ただいまです(´•ω•̥`)凍結解除されました🥹ご心配おかけしました😮‍💨💕

. — 岬ななみ Nanami Misaki🌼🤍 (@m_nanami_m) April 26, 2022

女優帳號陸續解凍消息傳出，引發PTT網友熱烈討論，「和平推特」、「世界和平了」、「一生必推馬斯克」、「正直善良都回來了」、「以後馬哥就是我大哥」、「一生馬粉，終生馬粉」、「祝馬斯克一生平安」、「原來是為了AV」、「原來馬生買推特是沖冠一怒為紅顏啊」、「馬大哥我永遠追隨你」。