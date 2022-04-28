金鐘視帝李立群近年將事業重心移往大陸，隨著上海因應新冠肺炎疫情封城，李立群也因此把重心放在拍抖音影片，分享居家生活日常，不過陸網近日卻瘋傳，指李立群偷下樓買肉被防疫人員抓個正著，對此，李立群今（28日）也親上火線闢謠：「你寫的東西怎麼跟我沒一點關係？請別拿我當槍使，打擊已經很辛苦的上海封城。」

下周將滿70歲的李立群，積極經營抖音平台，他幾乎每日一更、分享居家生活日常，李立群也因此粉絲暴增，成為另類的網紅，不過陸網近日卻瘋傳「李立群偷偷地溜下小區給女兒買五花肉炒菜，結果被防疫工作人員抓個正著，還把我一頓亂噴消毒」，消息一出，立刻引發網友瘋傳。

對此，李立群今則在微博轉發並親上火線闢謠：「你寫的東西怎麼跟我沒一點關係？請別拿我當槍使，打擊已經很辛苦的上海封城。你們的文章不懷好意。特此聲明。謠言止於智者。」事後該文章則已刪除。

李立群親上火線闢謠。（圖／取材自微博）

李立群親切介紹自己的家庭成員。（圖／取材自抖音）

李立群事後再度在抖音更新影片，他親切介紹自己的家庭成員，李立群表示他帶著女兒來大陸拍戲，未料遇到上海封城，李立群進一步透露，老婆和兩個兒子在台灣、且家在山上，李立群表示，如果他之後回到台灣的話，也會回到山上生活，李立群還說，到時如果還有更新抖音的話，「大家就會看到我在山裡的日常生活」。