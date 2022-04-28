美國跨黨派參眾議員4月中旬訪台時，參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）強調台美盟友關係的重要性。有媒體報導，葛瑞姆曾呼籲台灣採購24架波音787，但這項高達80億美元（約台幣2350億元）採購案，華航並不想埋單；對此，網友討論大炸鍋，多數人不爽「老美強索保護費」、「不買飛機就賣台GG，可惡！」、「可以賣我們F15或F18啊！笑你們不敢」。

葛瑞姆訪台時曾表示，如果美國拋棄台灣的話，會對全世界帶來根本上的負面改變，未來誰會想當我們的盟友？對美國來說，台灣就是我們的盟友，放棄台灣就是在告訴全世界你們是想被法治統治還是被槍桿子統治？

美議員來台強調台美堅定盟友立場，但媒體報導，葛瑞姆曾呼籲台灣採購24架波音787，高達80億美元採購案，華航不想埋單。

外界關切身為華航大股東的國發基金是否會對華航施壓，國發會主委龔明鑫表示，他以個人信譽做擔保，「過去沒有，現在也不會。」

對於老美強銷波音787消息曝光後，引發PTT網友熱烈討論，多數人一面倒反對，「台灣根本這些政治掮客的提款機」、「不可能買啦 買這批廢鐵幹嘛」、「台灣小孩，快掏錢買，烏克蘭打仗要錢」、「華航買了就可以空了吧」、「兩岸和平一點不好嗎？不然每年都得繳保護費～」、「787戰時能改裝成戰機就買」、「什麼盟友？根本就是損友、酒肉朋友」。

但也有人表示贊同，「萊豬都准了，買飛機什麼的算小事吧？美國爸爸吔！」、「看看烏克蘭，你確定不買？」、「萊豬、福食再吞飛機怎麼惹嘛」、「EVA也有很多787 應該沒問題吧」、「先買一台回來研究看看有沒有問題」、「美國：到時候不出兵幫忙，可別怪我嘍」、「買不到最新的戰機，至少還有頂級客機!」、「早買晚買都要買，越早買越有保障啊」。