嘉義市今天新增24例確診個案，12歲以下6例、12歲至64歲15例、65歲以上3例，累計目前有112例確診、居家隔離402例，大同、興嘉、崇文、林森、文雅等國小有學生染疫，市長黃敏惠表示，全市有81家藥局可以快篩實名制購買快篩劑，每天供應78人次，每人次5劑。

黃敏惠表示，中央「家用快篩試劑販售實名制」今天上路，嘉義市共有81家藥局加入快篩實名制，每家藥局每天可供應78人次，每人次5劑，下載「愛嘉義APP」或上市府官網都可查詢到藥局分布圖。

市府表示，新增24例確診中有12例是確診個案的密切接觸者，居家隔離採檢陰轉陽；2例有外縣市活動史；7例曾接觸外縣市確診者；3例因有症狀就醫採檢陽。

市府教育處長林立生指出，目前林森國小2名4年級同班同學確診，採檢密切接觸的師生32人全部陰性；文雅國小2名4年級不同班學生確診，採檢師生45人全部陰性；日前有大同、崇文、興嘉等國小各1名學生確診，都已採取班級 停課、預防性停課等因應防疫措施。

林立生表示，已發出「莫德納COVID-19疫苗6至17歲接種評估暨意願書」給家長，有至少7天思考期，5月6日起回收，再安排醫護人員進校施打。

市府表示，4月30日、5月1日是統測，請依防疫指引防疫，特別提醒不開放親友陪考，未外出用餐的考生一律在原試場原座位使用隔板用餐，並避免交談。