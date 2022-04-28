滬深兩市28日漲跌互現，上證指數收漲17點，連兩日上漲。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）8,406億元。

香港信報報導，上證指數28日盤中最多上漲33點，漲幅為1.12％，高見2,991點，盤中最多下跌21點，跌幅為0.73％，低見2,936點，最終收報2,975點，上漲17點，漲幅為0.58％，成交額為3,887.43億元。

深成指盤中最多上漲90點，漲幅為0.85％，高見10,743點後，投資者獲利回吐，大盤轉跌，低見10,498點，下跌154點，跌幅為1.45％，終場收報10,628點，下跌23點，跌幅為0.23％，成交額為4,518.36億元。

滬深300指數收報3,921點，上漲25點，漲幅為0.66％。創業板指數收報2,227點，下跌41點，跌幅為1.83％。

各類股方面，鋼鐵股跌逾2％，石油股跌逾1％，水泥、金融股偏軟，煤炭股漲逾3％。房地產、電力、基本金屬、化工股持穩。