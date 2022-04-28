疫情期間台酒積極配合防疫，為持續回饋社會，台酒生技也展現企業社會責任，推出「易洗樂」清潔系列產品，帶給民眾值得放心的好品質。

母親節檔期台酒生技和家樂福量販店配合，推出「易洗樂」清潔系列商品各項商化宣傳；並以行動落實公益，拋磚引玉提供以中重度身障者專職訓練為主的亮翌洗衣庇護工場易洗樂洗衣精，用行動傳愛給社會，落實台酒生技倡議友善環境、關注公益的品牌精神；易洗樂產品年度代言人白家綺也現身說法，選擇無公害、友善環境的洗劑，守護家人健康。

台酒生技「易洗樂」清潔系列商品，以啤酒花穀物發酵液獨家配方，發展無甲醛、甲醇、壬基酚等有害化學物質，友善環境又具有潔淨效果的產品，包括洗潔精、洗衣精等，並且因應無毒、健康的時代趨勢，以實惠的價格鎖定重視健康產品的家庭主婦及賣場來強化行銷，希望將台酒生技引以為傲的優質產品分享給全民，符合創造消費者「健康人生、美麗世界」的願景。

在易洗樂洗衣精上，台酒生技使用「柑橘精油」與「啤酒花萃取物」抗菌配方，具有洗潔、防止細菌孳生功效，並經SGS公正檢驗，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌等有害病菌，抗菌率高達99％以上，並抑制過敏源。除了美國農業部USDA綠色產品認證外，也通過美國FDA認證皮膚臨床實驗室AMA低敏驗證，更能保護幼兒及敏感肌膚的消費者。

尤其疫情期間，除了勤洗手、戴口罩外，衣物清潔、居家防疫等清潔工作更是不可少，台酒生技易洗樂清潔系列用品，與消費者一同保護全家人的健康。