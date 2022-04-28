家用快篩劑實名制今起上路，高雄市研將補助低收入戶購買快篩試劑，新北市議員議李坤城今在新北市議會質詢，新北市是否也有研擬中低收入弱勢家庭購買快篩劑的優惠減免，畢竟未來居隔的人數會越來越多，對中低收入戶來說，快篩劑也是一筆負擔。

李坤城指出，今是快篩實名制第一天，很多藥局都大排長龍，快篩劑成為確診或居隔民眾的必備物品，但對弱勢家庭來說也是一筆負擔，市長之前去快篩劑工廠參訪，也無機會讓弱勢與低收入家庭在改買上有優惠

社會局長張錦麗回應，弱勢民眾一定要照顧，這部分會盡量進行，細節部分會做討論；副市長謝政達說，將透過愛心大平台發送給相關單位。

接著質詢的議員陳明義則關心新北市快篩劑的數量及價格，經發局長何怡明表示，市府已下訂130萬的快篩試劑，在中央徵用下，工廠採階段性供貨，每天都有貨到，價格為共同通應契約價格，不同包裝也不同價格，所以20支量產包裝量計算，1支訂購成本是59元。