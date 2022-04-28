大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有28日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，當前大陸持續面臨較大的外防輸入壓力，發生本土疫情的風險仍然較高，國內疫情多點散發與局部性聚集性疫情並存，地區間交叉輸入的風險較高。

據中新網引述吳良有指出，由於疫情防控形勢嚴峻複雜。各地要統籌做好假期疫情防控和人民群眾正常出行的需求保障、強化風險意識，根據當地疫情形勢，科學引導群眾安全有序流動，宣導本地游、周邊遊，降低疫情傳播風險。

他說，有出遊意向的公眾，一定要密切關注大陸國內的疫情動態與中高風險地區的變化情況，不前往中高風險地區及其所在的縣（區）旅遊。

此外，面對「五一」長假將近，在當前疫情之下如何保障假期就醫需求？大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅說明，要求醫療機構做好節假日期間的醫療服務安排，保證急診24小時開放，不得出現停診和拒診。而需長期藥物治療的慢性病患者，按照最長不超過12周的要求延長處方量，最大限度滿足患者用藥需求。