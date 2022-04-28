因飾演電影《哈利波特》中「妙麗」一角聲名大噪的女星艾瑪華森，近日出席英國頒獎典禮時，才32歲卻顯老態的模樣嚇壞網友，額頭上多條又深又長的皺紋被戲稱像「火車軌道」，狀態明顯大不如前。疫情之下長時間戴著口罩，經常會不自主地眉毛上揚、睜大眼睛，抬頭紋就會慢慢地增生，而且額頭又稱天庭，在面相學中是很重要的部位，因此越來越多人注重額頭的保養。

台灣整型權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，戴上口罩後額頭的瑕疵就會更明顯，有不少人為此到診所諮詢希望能改善抬頭紋。近年來，內視鏡五爪鉤前額拉皮已經取代了大部分傳統的冠狀切口前額拉皮。

整形名醫邱浚彥提醒民眾，戴上口罩的確容易讓臉上的瑕疵更明顯。(戴志揚翻攝)

邱浚彥強調，經由特殊內視鏡儀器，在髮際線內做切口，可以清楚避開患者的神經血管進行手術，藉由多爪的設計能讓鬆垮的肌肉及皮下組織與固定釘產生多點接觸，緊密勾住後向上拉提，使皮下贅皮肉在瞬間便有極大的改善，達到前額拉提的目的，切口很小外表看不到疤痕、既省時又安全，因為「五爪鉤」是利用到由乳酸及果酸聚合物所做成的一種皮下固定鈎，最後會完全被人體分解吸收。

邱浚彥提醒，五爪鉤適用於上半臉，可改善額頭的皺紋，魚尾紋及下垂的眉毛，雙眉恢復至年輕時眉骨上方的正常位置，眼皮鬆弛導致內雙的雙眼皮，也能回復到原本的模樣，通常術後可維持的效果三、四年以上，如果患者術後積極配合不熬夜、不酗酒、不抽菸、好好防曬和做好皮膚保養，妥善照顧效果可達十年。