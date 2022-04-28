在立陶宛准許設立以「台灣」為名的代表處遭到北京的報復措施後，中國對立陶宛進行差別性的貿易限制措施，歐盟委員會日前為此批准向這些受影響的立陶宛企業提供財政援助。

《美國之音》報導，北京堅決拒絕國際社會支持任何具有台灣主權象徵意義的作為，立陶宛批准設立台灣代表處後，遭到了中國的激烈報復。

歐盟對此發表聲明稱，歐盟委員會批准了1.3億歐元(約台幣40.6億元)的財政支持，以協助立陶宛應對來自中國的歧視性貿易限制。

歐盟聲稱，立陶宛是北京的貿易脅迫的受害者，並已將此案提交世界貿易組織（WTO）。美國、澳大利亞、英國和加拿大和台灣都已要求加入歐盟針對中國的投訴。

除了歐盟的財政支持以外，立陶宛也另外設立1.3億歐元的貸款基金，幫助那些受到中國經濟報復措施影響的立陶宛企業。另外，與台灣有合作關係的立陶宛企業也可以向台灣申請融資資金。台灣最近宣佈設立2億美元的「中東歐投資基金」和10億美元的融資基金，推動台灣與立陶宛雙邊企業的合作。

立陶宛不顧北京的強烈反對，允許台灣在該國首都維爾紐斯以「台灣」名義開設代表處。作為報復，北京方面降低了與立陶宛的外交關係，立陶宛的出口也被中國海關攔截。有許多報導稱，北京的客戶已告誡歐洲出口商，北京會切斷與立陶宛的所有聯繫。

報導說，歐盟與中國的關係目前處於長期以來的低點，歐盟對中國新疆維吾爾人的困境表示擔憂並提出批評後，引發歐中雙方之間的相互制裁措施，雙方談判7年才完成的歐中投資協定，因此而遭到擱置，至今未能正式批准通過。此外，在目前廣受關注的俄烏戰爭上，歐盟希望北京表達反對戰爭的態度，但未獲得北京的同意。