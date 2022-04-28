安捷航空推出台東空中遊覽，民眾花45分鐘可一覽台東美景。（蔡旻妤攝）

安捷航空推出台東空中遊覽，民眾花45分鐘可一覽台東美景。（蔡旻妤攝）

安捷航空推出台東空中遊覽，民眾花45分鐘可一覽台東美景。（蔡旻妤攝）

安捷航空推出台東空中遊覽，民眾花45分鐘可一覽台東美景。（蔡旻妤攝）

全台唯一的空中遊覽正式在台東啟航，安捷航空公司及台東縣府28日下午共同舉辦首航體驗，帶領遊客探索天際；李姓遊客說，平時在地面上遊台東，此次俯瞰台東，更感受台東之美。縣長饒慶鈴表示，未來更將結合旅行社業者及縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，期盼為台東旅遊方式開啟新頁。

「重溫偽出國的感受」李小姐說，受到疫情影響有好一陣子沒有出國，已經快忘記搭飛機的感受，第一次搭乘小飛機，好玩又有點緊張，而一般在平地角度看台東，與在飛機上鳥瞰體驗很不同。其他乘客則表示，蠻值得的，花40分鐘可一覽台東縱谷，只是有點暈機。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷飛航訓練中心落腳於台東豐年機場深耕8年，成為我國唯一一家民航飛行員訓練的基地，近年因疫情無法出國觀光，國內旅遊風氣逐漸興盛，但大多僅限於陸地上或海上旅遊，在新機Tecnam P2012引進後，首波希望與縣府合作主打空中遊覽，把旅客帶到「空中」，並保持3000英呎以下的飛行高度，推出3條固定航線進行空中導覽，航行時間各約40至45分鐘。

饒慶鈴提到，台東幅員廣大，空域也非常友善，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，可說是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，空中遊覽將是台東下一個推動的空域活動，期待打造台灣獨一無二的空中活動新亮點，也讓台東空中休憩觀光的整體產業布局更加完整。

空中導覽路線如：經過卑南遺址、台東新站、利吉惡地、鹿野高台、關山親水公園、池上伯朗大道與大坡池等縱谷風情的「縱谷線」；遊覽活水湖、都蘭山、杉原灣、金樽海岸、新舊東河橋、成功都歷及三仙台等壯闊海景的「海岸線」；以及賞玩綠島燈塔、綠島監獄、柴口浮潛區、將軍岩、牛頭山、朝日溫泉、馬蹄橋和火燒山等離島風光的「綠島線」。

縣府交通及觀光發展處長余明勳說，台東左擁中央山脈、右抱海岸山脈，立足東台灣、放眼太平洋，陸、海、空等遊憩資源多元豐富，還有兩個離島地區，非常適合空中遊覽活動的推展。隨著安捷航空引進首架P2012旅行者雙螺旋槳飛機，並於今年4月底取得交通部普通航空業許可證後，正式啟動空中遊覽，讓民眾可以用前所未有的全新視角，重新發現台東獨有的自然與人文風貌。