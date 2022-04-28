台中市國小學童預計5月中接種新冠疫苗，教育局印製家長意願書，各校28日派員到陽明大樓領取調查單。（陳世宗攝）

台中市國小學童預計5月中接種新冠疫苗，教育局印製家長意願書，發放全市200多間國小進行調查，各校28日派員到陽明大樓領取調查單，教育局強調，預計5月9日起回收意願書並彙整名冊，11日起協調衛生所、醫療院所與學校協調到校替學童接種疫苗。

國小學童注射新型冠狀病毒病疫苗，預計五月中旬開打！台中市教育局印製家長意願書發放給各國小，以便轉發家長進行意願調查；28日分上午及下午兩梯次，全市200多所國小派員到陽明大樓領取家長意願書，29日發放接種須知暨意願書給家長。

學生家長指出，南陽國小因3名學生確診，27日起停課10天，5月9日才正式開始實體上課，該校有3000多人，根本無法完全配合教育局的期程時間。校長尤長亮說，校方將等恢復上課後再發放給學生，拿回家供家長填寫並回收，注射日程只能配合協調延後排定。

學生家長憂心說，台中市疫情如滾雪球般滾動持續延燒，28日本土確診新增個案為621人，相較前一天新增356人，國小學童應儘速提前注射疫苗，多延1天等多增加1天的風險；教育局應加快腳步，莫讓成長中的孩童曝露在疫情的高風險中，危及其身體健康。

教育局強調，依教育部函文學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請「疫苗假」，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；學生於疫苗假期間，家長如有照顧學生的需求時，其中1人得申請「防疫照顧假」。