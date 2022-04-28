宜蘭縣今天（28日）新增171名確診個案，由於宜蘭縣每天約有3000名居家照護、居家隔離者，縣府媒合縣內生鮮超市推出「居家防疫物資箱」，民眾可以撥打1999為民服務專線，以解決物資採買問題，也可提供垃圾清運、寵物照護的服務需求。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭收容所今天無新增確診個案，累計254人確診，魚販群聚無新增，累計48人確診，南澳鄉有新增6人，個案正在疫調中，新增確診學生數17人、教職員工2人，新增全校停課有4校，部分班級停課有8校。

衛生局估計，宜蘭縣每天約有3000人須居家照護、居家隔離，考量民眾無法外出採買，媒合縣內生鮮超市推出5款「居家防疫物資箱」，有700元的「居家主食優惠A餐」、500元「居家主食優惠B餐」、600元「居家蔬果優惠C餐」、700元「居家魚肉優惠D餐」和500元「居家水果麵包優惠E餐」。

民眾也可以透過網路、致電超市等方式訂購，縣府表示，除了生活物資採購外，有垃圾清運或寵物照護服務等需求，也可撥打1999專線。