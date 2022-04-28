君帆(4584)送件申請上櫃買賣。

君帆工業成立於72年4月，主要產品為液壓元件、氣壓元件及系統整合，董事長為胡進財，總經理為胡正杰，目前股本為2.47億元，110年合併營收為11.36億元，稅後盈餘為1.23億元，每股盈餘為5.07元。

《半導體》聯電Q2毛利率上看45% 晶圓出貨價量俱揚
《櫃買市場》帝天辦理創櫃板登錄前籌資
#君帆 #元件 #櫃買市場 #申請上櫃 #45