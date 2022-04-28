《櫃買市場》君帆申請上櫃 16:492022/04/28 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 君帆(4584)送件申請上櫃買賣。 君帆工業成立於72年4月，主要產品為液壓元件、氣壓元件及系統整合，董事長為胡進財，總經理為胡正杰，目前股本為2.47億元，110年合併營收為11.36億元，稅後盈餘為1.23億元，每股盈餘為5.07元。 《半導體》聯電Q2毛利率上看45% 晶圓出貨價量俱揚 《櫃買市場》帝天辦理創櫃板登錄前籌資 #君帆 #元件 #櫃買市場 #申請上櫃 #45 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》吉米巴特勒45分新高 熱火燒烤老鷹2連勝 10:442022/04/20 體育 NBA》老鷹主場場外發現可疑包裹 比賽延遲45分鐘開打 08:262022/04/23 體育 《櫃買市場》9場業績發表會 5月11日起接力登場 17:412022/04/27 財經 巴特勒完美45分 熱火獵鷹2連勝 04:102022/04/21 運動天地 《櫃買市場》利百景申請登錄興櫃戰略新板 07:592022/04/27 財經 品觀點│投資45億元！台糖中安物流園區拚2026年完工 17:482022/04/22 財經 北市今99校停課！45所是小學 波及4.6萬師生 11:492022/04/20 生活 君帆工業今日申請上櫃案 16:032022/04/28 財經 《產業分析》衝電動車領域 2大化合物半導體產品普及待克服(5-2) 12:182022/04/21 財經 嘉縣＋4 學生自北部返校後確診 16名打球同學遭匡列居隔 15:522022/04/22 生活 台南＋45確診數創單日新高 至少35人Ct值小於20 15:572022/04/19 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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