有鑑於COVID-19國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心昨（27）日宣布「快篩實名制」自今（28）日起正式上路，讓有需要的民眾可以買得到平價的實名制家用快篩試劑，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

今日正式上路的快篩實名制開放全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所可以購買到家用快篩試劑，不分年齡只要持有健保卡或居留證的民眾皆可於上述藥局（衛生所）購買快篩試劑。其中林口、泰山地區共38處特約藥局可以購買到快篩試劑，轄區林口警分局為避免民眾搶購導致秩序紊亂，於各時段編排8到10組巡邏網約20名警力至各藥局門市巡簽及安全維護，勤務重點在維持藥局前的人車秩序，確保民眾安全。

快篩實名制首日民眾踴躍，林口警巡邏警力全力維持秩序。(林口分局提供)

林口警分局表示，為因應國內疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心規劃的快篩實名制於今日提早上路，不分年齡每人憑健保卡或居留證可購買1份5劑的家用快篩劑，並以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，因此呼籲民眾依照上述規則前往特約藥局購買快篩劑，並於排隊購買時佩戴好口罩，保持安全距離，才能有效抵禦疫情來襲。