南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，不久前更和師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑修成正果，點頭答應求婚升格準人妻；泫雅多了新身分穿衣尺度照樣火辣，近日把運動鞋當上衣，D奶因為綁太緊差點要撐壞衣服，畫面噴鼻血。

泫雅昨（27日）在IG分享一系列清涼辣照，挑戰當下韓國偶像間流行的把運動鞋當衣服穿，性感尺度無極限；照片中泫雅上半身穿了一件由黃色運動鞋設計的短版上衣，交叉綁起來的鞋帶讓事業線若隱若現，而似乎太緊身的關係更讓她的D奶看似快撐壞衣服，超兇畫面讓人看了血脈賁張。

泫雅近日把運動鞋當上衣，D奶因為綁太緊差點要撐壞衣服，畫面噴鼻血。(圖/ 摘自泫雅IG)

許多網友對於泫雅運動鞋上衣挑戰都大開眼界，即便有其他女偶像這樣穿，但唯獨她特別大膽真空上陣，不吝嗇大秀極品身材，紛紛留言大讚，「不愧是性感小野馬，妳穿最性感」、「胸前太巨了吧」、「韓國性感女神啊」、「看到眼睛快掉出來了」。

泫雅大膽真空上陣，好身材全被看光。(圖/ 摘自泫雅IG)

29歲的泫雅個性和身材一樣火辣，直來直往的她和男友Dawn爆出戀情時，被經紀公司Cube否認，但兩人直接認愛，也共進退解約，還一起跳槽到江南大叔PSY的公司P NATION，陸續都有推出新作品，粉絲也相當支持兩人的戀情，它們宣布修成正果更獲得滿滿祝福。