桃園市50多歲黃姓男子曾從事地下期貨、賭場，因「少年董仔」與黃有債務糾紛，去年2月6日黃男在八德住處附近被趙姓男子等6人擄走囚禁，外傳賭徒開口5100萬，他除夕獲釋後2度交付2000萬現金。桃園地院審理後，認為沒證據勒贖，依私行拘禁罪罪判2年10月到2年不等，可上訴。

檢警調查，黃男女兒與1名綽號「少年董仔」的不明男子有債務糾紛，去年2月5日「少年董仔」找來朋友商量擄人計畫，隨後租車到大溪石園路勘查地形。趙姓、李姓、楊姓、沈姓、蕭姓、陳姓男子等人，趁著黃外出，跟車尾隨，並在八德後庄街攔車，並打破黃男車窗，將黃痛打一頓押走，一直到去年除夕前夕才放人。

江湖傳言，黃男跟桃園黑幫「黑人家族」關係良好，「黑人家族」也曾出面協調此事。原本「少年董仔」要求5100萬元贖金，協調後，黃去年除夕被丟包在新竹縣芎林交流道，2月20日、3月20日先後交付2000萬元現金給「少年董仔」等人。

桃園地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴，但桃園地院審理時，認為趙男等人與「少年董仔」謀議，強押黃男到山區鐵皮屋索討債務，並由「少年董仔」視訊方式，向黃男要求簽下5100萬元本票，才釋放黃男回家。

法院認為，雖部分人否認參與犯行，但可證明並非偶然犯案，是經過預謀。不過趙男等人並非毫無原因就拘禁黃男換取贖款。另根據卷證，無法證明趙男等人有取贖行為，難認擄人勒贖罪行。考量趙男等人拘禁黃男長達5天，危害身心甚鉅，因此將趙等6人依私行拘禁罪，處有期徒刑2年10月到2年不等，趙男另依傷害罪有期徒刑3月。