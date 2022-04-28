英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日批評大陸尚未就俄烏衝突下，譴責俄羅斯的入侵。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日回應，他反問，「北約已經搞亂了歐洲，難道還要搞亂亞太、搞亂世界嗎？」並稱，大陸在烏克蘭問題上的立場，是一貫和明確的，向來根據事情本身的是非曲直做出獨立自主的判斷。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會，針對特拉斯昨日批評大陸尚未就俄烏衝突下，譴責俄羅斯的入侵，並強調，包括大陸在內的所有國家都必須遵守國際規則，若大陸拒絕遵守國際規則，就難以繼續變成大國。

對此，汪文斌回應，有注意到特拉斯提到了規則，國際規則應當是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係準則，而不是小圈子、小集團的「家法幫規」。特拉斯女士還提到了北約冷戰早已結束，北約作為冷戰產物和全球最大的軍事聯盟，理應審時度勢作出必要調整。然而北約卻長期固守舊的安全觀念，搞陣營對抗，淪為個別國家謀求霸權的工具。

汪文斌說，北約口口聲稱自己是防禦性組織，實際上卻在不斷製造對抗，製造事端。北約要求別國遵守國際關係基本準則，卻肆意對主權國家發動戰爭，狂轟濫炸，導致無辜平民喪生和流離失所，北約明明是北大西洋的軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，挑動矛盾，北約東擴對歐洲和平穩定、長治久安的影響值得反思。他反問，「北約已經搞亂了歐洲，難道還要搞亂亞太、搞亂世界嗎？」並稱，大陸在烏克蘭問題上的立場，是一貫和明確的，向來根據事情本身的是非曲直做出獨立自主的判斷。