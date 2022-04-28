歌手品冠日前上年代MUCH《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，1995年品冠和光良以一首〈掌心〉紅遍台灣、馬來西亞，甚至被封為新時代青春偶像組合，談到出道故事，品冠透露，當年的伯樂李宗盛竟是要兩人「各自發展」。與老婆結婚10年、育有一雙兒女的品冠，夫妻感情甜蜜，就連老婆當年在產房生產時，都是播放品冠的歌曲放鬆；近日他因邁向50大關心情緊張焦慮，竟靠「褪黑激素」入睡。

20年前光良因大學「畢業製作」，找來品冠合作了一系列作品，〈掌心〉便是其中一首，後來這張音樂作品被李宗盛一眼相中，兩人順利簽進滾石唱片公司，不過因聲音各具特色，李宗盛看好他們各別發展，便讓品冠和光良簽下個人約。但因為〈掌心〉是合唱的經典之作，所以兩人先以組成團體出道發行專輯，結果創下「神級成績」，日後更連續5年發5張專輯，圈粉無數，對此，品冠也笑說「真的一發不可收拾」。

品冠與老婆的感情相當穩定甜蜜，回想女兒出生起那天，品冠笑說「醫生一看到我，就直說『就播你的歌吧』」，讓老公溫柔的歌聲撫慰老婆生產的緊張情緒。品冠踏入歌壇已25年之久，老婆看出他擔心未來不再有人想聽他唱歌，貼心地安慰道「若那天真的到來，就轉幕後或是做其他事情也好」相當正能量；此外，步入50大關的品冠不免有些焦慮，夜晚都會碎念對於人生規劃的擔憂，遲遲不休息，而這舉動讓老婆好氣又好笑，忍不住遞上「褪黑激素」，希望他可以乖乖睡覺，別再念了，夫妻互動相當逗趣。《那些年。那些歌》每周六、日晚8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。