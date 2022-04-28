金門率先持續執行實聯制，縣府也將協助大型賣場和餐廳建置操作系統。（李金生攝）

金門今天新增1例新冠確診，縣府說明最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增1例確診，縣府說明最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增1例確診，縣府說明最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門遊客配合「實聯制」支持守住金門、守護健康。（縣府提供）

快篩劑實聯制今天上路，圖為民眾排隊購買情形。（李金生攝）

因應國內疫情快速發燒，金門縣府今天啟動公務人力分流辦公措施，採行異地辦公、居家辦公雙軌制，居家辦公以不超過三分之一為原則，確保為民服務品質。縣府同時敲定5／1起在大、小金門醫院提供快篩服務，並協助大型賣場和餐廳建置實聯制系統，落實全國率先持續執行的「實聯制」，建構全島更完整的防疫網。

金門今天新增確診1人，為30多歲居隔陰轉陽的現役軍人，續匡列同單位19人，依國防部和中央防疫指引專案處理，足跡相對單純並無擴散之虞。目前全縣累計確診41人，治療中31人，情況穩定。

楊鎮浯縣長下午直播指出，金門因醫療量能的考量，必需採取較中央強度更高的防疫措施，縣府已自今天起啟動公務人力分流辦公，採行異地辦公、居家辦公雙軌制，但居家辦公以不超過三分之一為原則，以維公務運作所需正常人力，確保為民服務品質。

金門也不跟進中央取消營業場所、公共場域實聯制，今天縣屬機關、學校和景點持續照辦，用身分證、縣民卡刷條碼機或手寫登記均可，當地鄉親和遊客普遍反應「沒差!」認為防疫大家一起來，守住金門也守護健康。

楊鎮浯也強調，不但縣屬機關和公共場所要持續實聯制，縣府也鼓勵大型賣場、餐廳配合辦理，將盡快協助建置操作系統，真正落實「實聯制」讓防疫做得更好。

楊鎮浯並說明，日前考量快篩試劑讓民眾取得無門，縣府因此有在大、小金門設置快篩站的規畫，如今隨著中央撥發的快篩劑自今天起開賣，縣府也決定調整為自5／1起，由金門醫院、烈嶼分院負責為鄉親快篩服務，但提醒要有與確診者足跡重疊或自覺身體不適者才去快篩，以免排擠有限的醫療量能。

楊鎮浯並表示，今天上午快篩劑開賣，金門共780劑很快販售一空，一度因中央系統當機不順暢，縣府已在第一時間向中央反映，要求改善並加撥快篩劑數，並自行尋找可能的購買來源，以充實備貨讓鄉親可以安心。