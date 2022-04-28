在銀行上班、53歲的葉姓女子因子宮肌瘤到婦幼醫院切除子宮，手術過程疑似氣管阻塞缺氧，造成缺氧性腦病變，迄今仍無意識且四肢癱瘓，家屬怒向院方求償2255萬元。一審認定葉女疑似對麻醉藥過敏導致休克，院方無責。高雄高分院持「醫審會」再次鑑定報告，認定醫護處置得宜，判院方免賠，可上訴。

2015年4月5日葉女到高雄佳欣婦幼醫院（已歇業）做子宮全切除手術，疑似對麻醉藥過敏，手術前喉頭突然腫脹、支氣管痙攣，導致缺氧，一度沒心跳、血壓，經搶救及轉院治療仍造成缺氧性腦病變，至今無法恢復意識，四肢癱瘓且無法言語，需人全天候照顧灌食。家屬認為院方有醫療疏失，向醫護提告求償2255萬元。

家屬指控，葉女曾到該院做過子宮肌瘤切除術，當時僅半身麻醉，不懂此次肌瘤復發、為何手術卻要全身麻醉？方姓院長手術前沒有告知需全身麻醉，「麻醉同意書」上說明欄空白，「麻醉照會單」之麻醉主治醫師、訪視部分均無醫師簽名，可見方男未詳盡說明義務。

家屬還說，方男手術時使用的麻醉藥物「propofol」、肌肉鬆弛劑「tracurium」應由麻醉專科醫生或在其監督下使用，然而手術當天竟然由薛姓護士施行，違反《醫師法》。此外，方男手術前反覆替葉女插管未成功，導致葉女喉頭腫脹，對此方男並未採取緊急應變措施，沒有給予抗過敏藥或氧氣罩，害葉女腦部缺氧。

方男辯稱，先前已替葉女做過3次子宮肌瘤切除手術，此次發現肌瘤嚴重沾粘才建議葉女進行全身麻醉，葉女也同意，此次手術純粹是意外，可能是葉女對麻醉藥物過敏導致。葉女急救後，院方也派麻醉醫師和護理師陪同轉院。《醫療法》及《醫師法》也規定，合格醫師均可執行麻醉，薛姓護士在他指示下協助麻醉，並不違法。

一審高雄地院法官持「醫事審議委員會」鑑定結果表示，藥品仿單上的「建議用法」及「警語與注意事項」只是藥品使用說明。醫師執行醫療業務時要遵守的是《醫師法》，葉女使用的麻醉藥品、只要具備醫師資格者皆能使用，護理師協助注射做麻醉誘導也合法。

葉女在該院有多次子宮肌瘤切除經驗，均由方男替她麻醉，此次手術前也簽下同樣版本的手術及麻醉同意書，可見方男事前已說明風險評估和麻醉方式。針對葉女喉頭腫脹、支氣管痙攣害缺氧，醫審會認為可能在插管前就發生，由麻醉藥物引起的過敏反應，院方急救處置並無不當，最後駁回家屬之訴。

葉女家屬不服上訴，二審高雄高分院認為，不同學會對於「全身麻醉是否需專科醫師來執行」有歧見，現今醫療實務、對全身麻醉手術並無明確規定，「醫審會」已認定只要是合格醫生就能執行，並無違法。

此外，原審針對葉女喉頭腫脹、支氣管痙攣害缺氧一事再送醫審會鑑定，認定院方插管急救處置及應變時間並無不當。法官認為，沒有證據證明院方違反醫療注意義務，或逾越合理臨床專業裁量，判院方不需賠償，全案仍可上訴。