大陸央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制28日召開新聞發布會，因應大陸五一假期將屆，文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇表示，文旅部堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，堅持常態化精準防控和應急處置相結合，堅決防止和避免「放鬆防控」和「過度防控」兩種傾向，統籌做好文旅行業疫情防控和假日市場工作，建議不前往中高風險地區旅遊。國鐵集團客運部副主任朱文忠表示，期間如遇突發疫情，鐵路可免費退票。

李曉勇表示，文旅部一是嚴格落實旅行社組團要求。要求旅行社嚴格執行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》，不組團前往中高風險地區旅遊，不承接中高風險地區旅遊團隊，不組織中高風險地區遊客外出旅遊。同時，嚴格落實旅行社企業暫停經營出入境團隊旅遊業務、暫停經營進出陸地邊境口岸城市跨省團隊旅遊業務，以及跨省旅遊經營活動管理「熔斷」要求。

二是嚴格做好旅遊各環節的疫情防控管理。要求旅行社對旅遊產品進行安全風險評估，合理控制團隊規模，做好遊客的資訊採集、健康查驗、體溫監測。嚴格落實各地在交通、住宿、餐飲、遊覽、購物等方面的疫情防控要求。做好遊客在乘車、入住、參觀、就餐等環節的疫情防控提醒。

同時，也提醒廣大遊客：密切關注國內疫情動態和中高風險地區變化情況，不要前往中高風險地區旅遊，提前瞭解出發地、目的地防控政策。出遊期間自覺遵守戴口罩、測體溫、查驗健康碼等當地疫情防控規定，與其他遊客保持間距，避免聚集，避免在博物館展廳等密閉公共區域內進食。就餐時使用公筷母匙。咳嗽、打噴嚏時，注意用肘部或紙巾遮掩。出現感冒、發熱等症狀時，應停止遊覽並及時就醫。

國鐵集團客運部副主任朱文忠在發布會稱，如果遇到局部地區突發疫情，鐵路部門將根據地方政府的防控政策，及時調整列車開行方案，停開減開當地始發列車，採取縮短列車運行區間，優化列車運行精度，調整相關車站業務辦理登臨時性措施，主動規避防止疫情通過鐵路傳播擴散。列車停運時，12306系統將向旅客發行短信通知進行提醒，同時，會根據相關政策，及時推出免收退票手續費的措施，並向社會公告。

朱文忠表示，旅客可以通過互聯網自助票務終端、車站人工視窗等方式辦理退票，鐵路12306網站和手機用戶端將提供24小時退票服務。