中華民國體育運動總會葉政彥會長於今年初上任時即宣示與教育部體育署攜手合作承辦全國運動會和全民運動會、為國培育優秀教練裁判人才、強化基層體育組織、參與國際及兩岸體育交流活動、與中華奧會聯手組成最強中華隊等五大政策，其中之一便是全力配合教育部體育署政策推動，積極輔導各亞奧運特定體育團體提升教練裁判培訓品質，為我國培育優秀教練裁判人才。

體總秘書長王景成表示，今年度在各項教練裁判培訓制度上做出許多精進措施，包括放寬教練裁判培訓活動經費申請標準，希望提供各特定體育團體更多經費上的協助；研擬線上及數位課程之相關規範，以利各特定體育團體在疫情影響下，亦能持續推動教練裁判培訓工作；因應現代國際趨勢，鼓勵協會辦理女性教練裁判講習會，以利各項體育運動均衡發展；專業進修課程相關課程範疇之制定，讓各特定體育團體未來在規畫專業進修課程時有所依據。

中華體總已於日前召開教練裁判辦法之說明會，邀請所有特定體育團體共同參加，除了向各體育運動協會說明相關法規以外，更重要的是蒐集各特定體育團體相關意見，做為未來持續精進教練裁判培訓制度之依據。

王景成說，中華體總將廣納各特定體育團體提供之意見，修訂教練裁判培訓章則，以利各特定體育團體依循；建置教練裁判專業進修課程時數認證制度，確保教練裁判證照持有者之權益；建立運動教練裁判線上及數位課程平台，提供教練裁判證照持有者多元化的選擇，並且減輕各特定體育團體在辦理專業進修課程的龐大負擔；中華體總預計將在近期主動舉辦教練裁判專業進修及增能研習課程，希冀與行政機關、各特定體育團體共同提升教練裁判人才培育效益，進而提高教練裁判專業素養。

此外，針對曲棍球協會於110年度發放教練裁判證照異常情形，王景成表示，中華體總在今年初即掌握相關狀況，並配合教育部體育署進行相關處置如下：一、今年度將嚴格執行督導考核該協會之辦理場次確實依循該協會提出之年度實施計畫；加強考核該協會辦理教練裁判講習會之學科、術科相關課程及檢定測驗。

二、為避免日後發生類似情形，目前積極配合教育部體育署，研擬「亞奧運特定體育團體辦理各級運動教練（裁判）講習會異常情形之處理具體措施」，近日即將完成。

三、本會在處理此案的過程中，將會嚴格依循相關法令辦理，絕對秉持勿枉勿縱之精神。經查若有任何疑似不法情事，將會與教育部體育署一同移送司法機關進行進一步調查。

四、關於運動彩券經銷商資格一事，雖非本會業管範圍，本會仍會積極配合教育部體育署，研擬相關規範措施，杜絕有心人士之操弄，並且確保原有運動彩券經銷商之權益不受影響。