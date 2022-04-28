國內疫情嚴峻，每日確診人數節節攀升，一名女網友抱怨，朋友老闆的兒子快篩陽性，但老闆不但沒通報，還對外聲稱只是小感冒，讓她氣憤直呼「這老闆是想把大家都害死？」貼文一出立刻掀起網友熱議，更有住在澳洲的台人分享澳洲現況，表示現在在澳洲確診了，自己休息7天就好，其他接觸者仍要繼續上班、上課，直言「台灣遲早會變這樣」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，朋友老闆的兒子快篩陽性，沒想到因為怕公司停擺，老闆決定隱瞞這件事，對外聲稱只是小感冒而已。原PO聽完相當傻眼，趕緊拿了2個家用快篩試劑給朋友，也忍不住氣憤直呼「這老闆是想把大家都害死？」

原PO的朋友透露，目前公司另一位員工正在隔離中，辦公室只剩他和老闆兩個人，但老闆既沒有自主隔離，或請人來公司消毒，甚至還約下屬聚餐，讓他下定決心提離職，「不知道怎麼說服老闆兒子去就醫或通報，他們活在自己的世界，有夠自私」。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「不用說服，直接打1922檢舉」、「真是惡劣，是想共亡吧」、「就是有這種人，疫情才會失控」、「疫情之下根本考驗人的道德觀，所以爆發真的不是沒原因的」、「你朋友跟我朋友一樣，他們工廠也是這樣」、「某大工廠同組員工7人，有兩個確診其它依舊上班」。

眾多留言中，一名住在澳洲的台人回應，現在澳洲如果有人確診了，只要自己在家休息7天就好，其他接觸者還是繼續上班、上課，公司或學校也不會消毒，「講白點，就是已經沒人在意這些了，台灣遲早會變這樣」。