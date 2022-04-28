國民黨布局年底九合一選舉，桃園市長人選陷僵局，高雄市長人選也懸而未決，在高雄市前副市長李四川表達無意參選後，國民黨祕書長黃健庭坦言，會持續徵詢人選，包含孫文學校總校長張亞中都是評估對象，甚至有人勸進行政院前院長張善政出馬。

對於李四川、立委高金素梅都沒參選意願，高雄的母雞要如何產生？黃健庭今接受廣播專訪時表示，如果能夠繼續勸進，也不會停，黨會繼續尋求其他可能的人選，包括孫文學校總校長張亞中也表達意願，還有在地議員、前立委都是國民黨評估的對象。

黃健庭表示，地方對李四川反映很好，李是首選，他相信朱立倫和李四川談過，但李沒有意願，所以黨中央就鎖定台北市議員羅智強，一直勸羅不要選桃園，也是要保留羅去高雄的空間。

黃健庭強調，國民黨會持續徵詢人選，甚至有人勸進行政院前院長張善政，都有一些可能的人選，再繼續徵詢，「我們就是要贏啦」。

對於日前傳聞國民黨新竹市長提名鎖定前民國黨主席、前立委徐欣瑩，黃健庭加以否認，他強調目前並沒有這樣的規劃，僅稱是媒體的揣測。