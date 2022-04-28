美、日兩大央行貨幣政策分歧，使得近期匯率市場頻起波瀾。其中美元指數一枝獨秀持續走高，期元大美元指數（00682U）、期元大美元指正2（00683L）28日分別大漲1.14％、2.48％。而日本央行利率決策會議決議維持負利率及資產購買計畫不變，發佈後日圓再重貶，並改寫近20年新低，期元大S&P日圓反1（00707R）上漲2.02％，創成立來成交量第三高。

聯準會主席鮑威爾在4月21日分別於通膨會議及國際貨幣基金(IMF)研討會表示，聯準會將在5月4日的FOMC會議討論升息2碼的議題，並認為加快升息腳步是適當的選擇。

在Fed表達「強鷹」態度後，CME利率期貨顯示，5月份升息兩碼機率已接近100％，6月分則是出現重大改變，一直以來都是升息1~2碼的機率最高，而現在反倒是升息3碼的機率近7成，總計年內升息幅度從10碼上修至11碼。

隨著升息頻率升高，美元指數連日上漲，從100衝上103，為5年來首見。法人預期，上半年美元指數將維持今年以來的強勢格局，建議投資人可以透過正向／槓桿美元指數ETF如期元大美元指數、期元大美元指正2，搭上美緊縮貨幣政策商機。

而在日圓部分，全球主要國家飽受通膨高漲壓力，日本3月通膨年增率卻僅有1.2％，雖然有上升趨勢，並來到2018年11月以來新高，但尚未達到2％的目標，而服務業PMI也才剛站上榮枯線，來到50.5，與美歐相比仍明顯落後。

因此，日本央行祭出無上限購買日本政府公債手段，旨在壓低公債殖利率，及提供市場有充裕的流動性，繼續維持大規模景氣刺激政策，以拉抬低迷的通膨及經濟。今年來期元大S&P日圓反1已上漲近13％。

法人認為，持續寬鬆的日本與轉趨鷹派的美國形成強烈對比，將帶來良好的投資機會。

元大投信提醒，槓桿/反向ETF持有的是期貨契約，加上槓桿/反向ETF具複利效果特性，長期會與原型指數累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應注意ETF折溢價風險，謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。