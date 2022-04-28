輸銀新南向再下一城。輸銀28日指出，已在26日獲印尼金融服務管理局(Otoritas Jasa Keuangan, OJK)核准設立雅加達代表人辦事處，未來對於赴東南亞投資設立生產據點的台商，將更能就近提供服務，協助台商分散海外貿易市場，掌握新南向國家市場商機，印尼雅加達也將成為重要灘頭堡。

輸銀是在2020年11月18日獲金融監督管理委員會同意向印尼主管機關申請設立，在不到一年半的時間就獲印尼金融局核准設立，印尼也將成為繼泰國辦事處之後，輸銀在新南向國家的第二個據點。輸銀也表示，先前已獲捷克國家銀行核准設立的布拉格代表人辦事處，現在正積極籌設開業中。

對於印尼當地情勢，輸銀分析，印尼為東南亞最大經濟體，也是東協會員國中深具人口紅利的國家，天然資源豐富，在勞動力及市場區位上具有投資競爭優勢，且屬RCEP成員國之一，於109年疫情爆發之前，長達10年的時間，經濟成長率多維持在5%左右的水準，預期後疫情時期，未來各項產業將持續蓬勃發展，上述優勢利基與經濟成就亦深受國際看好，而且加上區域經濟因素，東協成員國彼此間以及對亞洲國家間之貿易往來將更為重要。

也因此，輸銀選定印尼雅加達設置代表人辦事處，作為我國廠商立足印尼並布局RCEP地區市場的重要據點；而對於未來印尼雅加達代表人辦事處正式成立之後的定位及功能，輸銀表示，除蒐集當地法令規章、金融相關商情與資訊及業務聯絡等非商業性活動，亦將與當地資信優良銀行合作，促成臺灣與印尼雙邊的貿易發展，並將服務欲赴印尼投資布局的台商客戶，協助我國企業於海外的多元布局，以印尼作為軸心，發揮軸心輻射功能，拓展東協及中南半島各國市場並串聯泰國曼谷代表人辦事處。