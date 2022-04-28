美國國防部日前發布「航行自由行動」2021財政年度報告，指從2020年10月至2021年9月，美方挑戰26個國家的「過度海洋主張」，其中涉及中國大陸5次，次數最多。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非於28日例行記者會上表示，反對美國以航行自由為藉口，侵害他國安全；同時反對這種「海上霸凌行徑」。

譚克非批評，美方長年累月以所謂航行自由為藉口，無視他國海洋權益和安全關切，頻繁派遣軍用艦機侵害他國主權安全，破壞地區和平安寧，中方對此表示堅決反對，並呼籲有關國家共同反對這種海上霸凌行徑。

譚克非強調，「航行」不是橫行霸道，「自由」不是恣意妄為，一切要以國際法和國際關係基本準則為依據，以沿海國的主權安全為邊界，這是不言自明的道理。

譚克非表示，美方至今連《聯合國海洋法公約》都沒有加入，卻屢屢憑藉堅船利炮四處「野蠻執法」，實質上是在挑戰以國際法為基礎的國際秩序，持續威脅海上航行安全、加劇地區緊張局勢。這些行為，「不值得發布什麼報告進行自我標榜」。