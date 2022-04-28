雲林縣水墨大師陳玄茂在虎尾科大舉辦創作展，畫作以情寫境、鍾情鄉土。（虎尾科大提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉知名水墨大師陳玄茂，擅長以情寫境，對台灣大地有著濃厚情懷，畫作以農漁村風光為主，透過水墨暈染及氣勢磅礡的筆觸，表現澎湃的情感體驗。「玄境．墨韻－陳玄茂水墨創作展」即日起至5月19日於虎尾科大第2校區綜3館1樓展覽室展出。

陳玄茂為嘉義縣六腳鄉人，長期旅居雲林口湖，曾獲首屆桃城美展水墨類首獎、雲林美展水墨類首獎、青溪文藝金環獎等，獲獎無數。其作品典藏於國立美術館、國父紀念館、高雄市立美術館等各大場館。

從事藝術創作之餘，陳玄茂也致力推展藝術教育，在雲林地區藝術教學30餘載，並經常到各地偏鄉推廣藝文，孕育眾多學子。為了讓藝術融入生活，還利用廢棄牡蠣殼、文蛤殼，免費為社區、學校打造蚵貝裝置藝術，是1位非常親民的藝術家。

此次展出作品呈現陳玄茂對台灣地景的觀察，藉由畫筆記錄海潮與礁岩動靜之間，體現生命力的激盪與沉靜，在看似衝突卻和諧的情境中，達成一場場交互辯證的對話。畫中浪潮激起的水花與潮落之後露出的岩石溝壑，栩栩如生，讓人身歷其境。

陳玄茂表示，他目前居住在口湖海邊，認為作品應納入在地元素，因此透過寫生寫景方式，以海的素材，將各地岩岸、沙岸與礁岩等不同的海岸地景表現出來，並藉此記錄農漁村在科技影響下的生態變化。

虎尾科大藝術中心主任王文瑛指出，陳玄茂老師的作品技法古今兼具，透過水墨對自然景物的詮釋，展現對土地的情感及人生體驗的大器胸懷，此次展出台灣鄉土與沿岸景致作品共20幅，每一幅畫作都值得細細品嘗。