土偶作坊體驗手作樂趣。（十三行博物館提供）

受疫情衝擊影響，新北市八里十三行博物館連續舉辦進入第10屆的「新北考古生活節」，今年調整形式，以為期1個月的「土偶同樂會」主題活動呈現，透過「土偶共創」、「土偶作坊」以及「考古篩洗」工作觀摩，讓考古知識走進一般民眾的生活中。

十三行博物館館長柏麗梅表示，十三行考古遺址所發掘出來人面陶罐以及小豬、小雞、人類造型的土偶，一直都是館內最有人氣的文物，這些1千多年前留下來的工藝品，就算是以現代眼光來看，還是超級「萌」，而博物館這些年來也開發出不少相關文創商品與DIY活動，都受到廣大的好評。

「土偶作坊」從5月1日起至5月29日止，每個周末及國定假日在十三行博物館免費開班，每天有6個場次，每場次招收15位學員。透過導覽人員的解說與指導，民眾可以盡情創作，用自己的創意來製作創意土偶，不論擺在房間或是辦公桌上都非常療癒。

為普及考古推廣教育，讓藝術走進校園，十三行也特別聘請邵慈、吳宗彥、呂巧智3位陶藝家，從4月初開始與八里國中、八里國小、大崁國小、米倉國小、長坑國小等5所在地學校合作，辦理「土偶共創」活動，進行一連串的手作課程，目前已進入最後的成果驗收階段。

除了手作活動之外，今年考古生活節還特別安排考古工作現場體驗，5月份平日的上午10時至12時、下午1時30分至4時，民眾們都可以至新北考古公園史前草棚報名參加，活動免費。十三行博物館的研究人員與遺址監管專業人員，將指導大家如何在剝取自考古遺址的土塊中，篩洗出史前標本。