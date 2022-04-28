配合中央縮短居隔天數，台中市校園暫停實體課程的天數，自即日起由原來的10天縮短為7天。（台中市政府提供）

台中市公布目前因疫情遠端教學概況。（台中市政府提供）

中央流行疫情指揮中心日前宣布自4月26日起縮短居家隔離天數為「3＋4」。台中市長盧秀燕28日於市府防疫記者會宣布，配合中央縮短居隔天數，台中市校園暫停實體課程的天數，自即日起由原來的10天縮短為7天，教育局長楊振昇表示，明（29日）將有21校可提早復課。

由於中央將居家隔離由10＋7縮短為3＋4，家長和各界關心台中市停課天數是否可跟隨新制縮短為7天，為此，台中市教育局邀集校長、家長、教師及幼教等相關團體進行座談，經彙整各方意見後，為與中央防疫措施一致，校園停課天數自即日起由原本10天縮短為7天，停課結束後隔日起復課。

楊振昇指出，台中市依目前疫情發展狀況，決定調整國小及幼兒園停課標準，24班以下較小型學校，因為校園小、人數少，常常是全校一起集合活動，因此達1／3班級或4個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學；25班以上的中大型學校則比照中央規範，達1／3班級或10個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學。

楊振昇指出，至於國中及高中學校，仍然維持比照中央規範辦理，超過1／3以上班級或超過 10個班出現師生確診個案，全校暫停實體課程7天並進行線上教學，落實停課不停學。目前正在停課的學校或幼兒園，若至今（28日）已停課滿7天，明（29日）日即可恢復實體課程，經計算有幼兒園6校、國小11校、國中2校、高中2校總計21校會提早到29日恢復實體課程。