日月光投控(3711)周四下午舉行線上法人說明會，說明第一季財報並談及2022年第二季業績展望。第一季營收、毛利率、獲利齊創同期新高，其中毛利率、EPS更寫下歷史次高、第三高。法人預期，第二季集團合併營收將季增中至高個位數百分比。

日月光擬制性基礎下，第一季營收1443.91億元，季減13%、年增27%，創下同期新高；營業毛利284.71億元，季減9%、年增36%，毛利率19.7%，季增0.8個百分點、年增1.4個百分點，創單季次高、也是同期新高，營業淨利161.13億元，季減14%、年增55%，營益率11.2%，季減0.1個百分點、年增2.1個百分點；稅前淨利166.63億元，季減12%、年增57%，歸屬於母公司業主之淨利129.07億元，季減11%、年增62%，基本每股盈餘3.01元，較去年第四季的3.37元略降，仍較去年第一季1.85元成長，稀釋每股盈餘2.92元，獲利也創同期新高，EPS也登上歷史第三高，僅次於去年第三、四季。

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光投控2022年第二季的業績展望，擬制性基礎下，以美金計價，封測事業今年第二季生意量將略高於去年第四季水準，毛利率將略高於今年第一季毛利率；電子代工服務今年第二季生意量將與今年第一季度相仿，營業利益率將略低於今年第一季營業利益率。

日月光投控表示，首季高效能運算(HPC)、網通和車用晶片封測營收表現佳。法人預期，第二季集團合併營收將季增中至高個位數百分比。