國家生技研究園區今(28)日舉辦招商暨人才與技術媒合會(DEMO DAY)，實體及線上同步登場，本次活動集結超過40間生技生醫新創公司及團隊參與。中央研究院院長廖俊智表示，DEMO DAY活動不僅向外界展現國家生技研究園區的發展量能，提供進駐廠商及團隊展演舞台；也能藉此進一步與國內外藥廠及加速器進行技術交流及合作鏈結，助臺灣生技生醫新創團隊躍上國際。

為期二日的DEMO DAY由本院生醫轉譯研究中心(轉譯中心)主辦，以七大主軸貫穿兩日活動，分別涵蓋趨勢論壇、投資媒合擂台、NBRP路演秀、1對1國際媒合、職涯論壇、人才媒合及生醫新創海報展。

轉譯中心主任吳漢忠說明，本屆DEMO DAY活動有兩大亮點，第一，連二日的趨勢論壇邀集旅美生技製藥專家楊育民、藥華醫藥執行長林國鐘、知名國際藥廠之領袖代表，包括安進(Amgen)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、默克(Merck)、羅氏(Roche)等，從臺灣及全球角度分享生技醫藥產業發展趨勢。臺灣ICT大廠宏碁集團已於今年2月正式進駐園區，本次活動也特別邀請創辦人施振榮主講「臺灣智慧醫療全球化的契機及挑戰」。

另一個亮點是1對1國際媒合，由本院團隊、園區進駐單位財團法人生物技術開發中心(生技中心)及園區新創廠商共同展現臺灣研發實力，邀請國際藥廠/加速器：安進(Amgen)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、全球生物製藥公司(BMS)、默克(Merck)、諾華(Novartis)、羅氏(Roche)、武田(Takeda)及臺荷加速器(Tiger Accelerator)參加媒合，提升雙方合作與投資的機會。