近期外媒揭露普丁可能又有新動作，俄羅斯外交部突然砸了330萬英鎊（折合台幣約1.2億）火速加印逾17.5萬份的外交護照，據悉這麼做是為了讓官員們走後門以繞過西方制裁。

根據《每日郵報》（Daily Mail）27日引述俄獨立媒體SOTA報導，俄羅斯外交部底下也才15,000名成員，符合外交資格僅佔三分之一。也就是說，「不超過5,000人的部門為何需要17.5萬份外交護照呢？」推測目的是為了讓官員們躲過西方制裁，繞道而行。

一般來說，有資格取得外交護照的人多是國家外交官或外交代表，以便他們穿梭國際間享有簽證禮遇。如同國家元首進行外交出訪時也會獲得「元首通形狀」，免除通關、查證流程。

根據獨立媒體SOTA報導，戰爭之際，面臨西方國家祭出一連串的經濟制裁，俄羅斯隨即訂定新一項法律規範，只要身份符合聯邦安全局（FSB）、聯邦警察局（FSO）、國會議員、法官以及檢察官等克里姆林宮公務人員，都能享有申請外交護照的資格，即便是其配偶也能比照辦理。報導推測，此舉顯示俄可能派出間諜。

目前歐盟已禁止持俄羅斯外交護照的人員多次入境簽證，這也不禁令人好奇，「究竟取得護照後，這些國家官員打算逃去哪裡？」