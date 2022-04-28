臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 4/27（三）進行遊戲更新，將推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 司馬懿、UR 孫堅以及新 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。
除了推出最新武將之外，此次改版釋出全新活動－『鬥牌遊戲』，玩家將透過打賊、採集、探索等遊戲內指令，獲得各種武將卡牌；完成各種指定牌組來換取豪華獎勵。
『鬥牌遊戲』舉辦時間：2022/05/18（三） 00:00～2022/05/20（五） 23:59 GMT+8
同時，新賽季『亂世群雄』也將同步開啟 SS 階級城市－洛陽的攻城戰，讓玩家有機會攻下最富饒的都市進一步實現一統中原的偉大抱負！
『亂世群雄』開放時間：2022/04/28（四） 18:00 GMT+8
最後，官方也將在此更新中加入「共享軍團顏色」功能，使玩家在進行攻城戰時能更快且統一的進行敵我分辨，優化玩家遊玩體驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。