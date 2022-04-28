新冠肺炎疫情擴散，退房率達8成，觀光產業面臨重大衝擊。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情擴散，南投縣旅宿業退房率高達8成，沒有客人卻不能停業，還要繳貸款、發薪水，讓觀光業者苦不堪言；立委許淑華要求交通部展延月困貸款到明年6月，同時提供觀光產業員工薪資補貼，讓業者度過難關永續經營。

疫情大爆發，本土確診案例不斷創新高，造成人心惶惶，民眾不敢出門旅遊，紛紛取消旅宿訂房；日前，還有旅宿業者接待外縣市遊客，結果染疫確診還波及5歲女兒，形成遊客害怕、業者也擔心的窘境。

南投旅館公會理事長、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田指出，2年前，政府因為疫情提出的政策性紓困「觀光產業融資貸款及利息補貼」6月到期，業者沒有收入還要繳貸款本金和利息，壓力沉重。再者，過去實施防疫3級警戒時，不能營業於法有據，政府還提供員工薪資補貼；但是，現在疫情比當時更嚴重，卻要與病毒共存，業者不能停業，但是沒有客人上門，還要支付員工薪水，旅宿業者哀鴻遍野。

許淑華表示，近年來，觀光產業受疫情影響，經營非常困難，因此，她要求交通部展延觀光業者貸款寬限期及利息補貼至明年6月，已獲交通部正面回應。

不過，由於現在不是防疫3級警戒，觀光業員工薪資補貼並未被納入考量；許淑華則強調，目前疫情擴大，比當年3級警戒時更緊張，遊客裹足不前，旅宿業門可羅雀，卻必須照常營業，讓業者處境雪上加霜，因此，她要求交通部向行政院爭取經費，協助業者補貼員工薪資，度過疫情難關，保障觀光產業量能。

許淑華並指出，遊覽車業界與客運、觀光產業之間，定位不明確，交通部曾提供燃料費、牌照稅等補貼，但都已執行完畢，目前沒有任何補貼機制，她要求交通部協助遊覽車業因應疫情衝擊，並予以補貼。