美股止洩回穩，台股28日開高收紅，但外資仍賣超並匯出，尤其國際美元指數衝5年新高，使得新台幣貶勢加大，一舉跌破29.5元關卡，上演股匯不同調戲碼，終場收在29.525元兌1美元、創近20個月新低，貶值1.29角、為逾半個月單日最大幅度，且連續二個交易日下跌，台北外匯經紀公司成交量13億美元。

外匯交易員表示，俄烏戰爭及西方制裁俄羅斯仍持續中，但美股財報有喜有憂，其中微軟好表現穩定市場情緒，美股也止跌回穩，四大指數二紅二黑，台股隨主要亞股展開反攻，最後收漲116點至16,419點，但並未帶動新台幣走升，主要是外資續賣超台股158億元並匯出資金，尤其美元衝衝衝，新台幣29.5元關卡失守。

外匯交易員指出，國際美元指數衝破103至5年高點，主要亞幣幾乎全部跌趴，新台幣走勢因此與台股脫鉤，雖然出口商月底拋匯需求進場提供支撐，貶幅僅略見縮小。預料短線隨美國聯準會（Fed）5月利率會議登場在即，擴大升息及啟動縮表預期，激勵美元強勢不變，且外資匯出回防美元，新台幣短線不排除向30元大關靠近。