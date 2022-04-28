復健治療可依病人狀況，逐步增加肌耐力、步行等項目。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗50歲的吳姓男子在樂團擔任指揮，因為右側大腦出血性腦中風，導致他手部無力也沒辦法走路，在大千醫院公館診所接受復健治療，經過半年積極復健，吳重回樂團指揮工作，並能獨立走路。

吳男友高血壓病史但平常血壓控制不佳，有天突然覺得左側無力，緊急送醫確診為右側大腦出血性腦中風，雖然治療後狀況穩定，但左手仍無力舉起，而且也無法獨立行走，直到復健治療才重回正常生活。

公館診所復健科醫師陳一中表示，腦中風病人常見的症狀包含肢體無力、失語症、吞嚥困難、失禁、憂鬱、認知障礙等，當病人經過急性期治療恢復穩定後，可藉由大量的動作訓練，強化神經細胞的可塑性、刺激腦神經連結，就能重新調整因中風而受損的肢體。

他說，中風後的3個月內，神經細胞的恢復力最好，是復健的黃金治療期；3個月到6個月內，功能的恢復速度開始下降，1年後神經細胞就會逐漸定型，因此中風後半年內透過復健治療，可以減少後遺症發生。

以個案吳先生為例，他在中風後半年內積極配合復健，包含鏡像治療、神經控制訓練、行走訓練、神經肌肉電刺激、手部細動作訓練等項目，因此能夠順利恢復日常生活，並回到工作崗位重拾指揮棒。

陳醫師說，中風病人的復健治療會視病情提供基本起身、坐立平衡、轉位至輪椅等基本訓練，同時依病人狀況逐步增加肌耐力、步行、有氧運動等項目，再結合手部精細動作和基本日常生活功能訓練。

他也提醒，除了接受復健治療，病人本身也需要有良好的認知與強大的學習動機，才能順利配合訓練，獲得顯著的成果。