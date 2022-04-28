美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga）今日在臉書上驚喜宣布為《捍衛戰士：獨行俠》製作演唱主題曲〈Hold My Hand〉。女神卡卡透露她花了許多年的努力製作、修正這首歌，希望這首歌在艱難的時刻，能讓人們相互理解彼此最深的渴望、想互相親近的慾望，並擁有慶祝生命的能力，這首歌充滿撫慰人心的正能量。
她提到自己在製作時，沒有意識到這首歌多層次地跨越電影的核心、自己的心靈以及人類所生存的世界，並宣稱這首歌是在這個艱難的時刻，寫給世界的一封情書。她也非常感謝湯姆克魯斯（Tom Cruise）邀請，直言是個相當美妙的合作經驗。
《捍衛戰士：獨行俠》是阿湯哥斯睽違36年再推出《捍衛戰士》的續集，劇中多項「真槍實彈」的打鬥特技、以及全員特訓開飛機，許多「來真的」地橋段已經讓粉絲引頸期盼，如今加上Lady Gaga助陣製作的主題曲，讓這部片更具噱頭。〈Hold My Hand〉將於5月3日首播，《捍衛戰士：獨行俠》將於下月25日搶先美國在台上映。
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