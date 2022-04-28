副總統賴清德應邀出席「舊金山和約生效70週年特展」開幕典禮並與貴賓們合影。（馮惠宜攝）

立法院議政博物館籌劃的「舊金山和約生效70週年特展」，28日在台中霧峰立法院民主議政園區，由立法院長游錫堃親自主持開幕典禮，副總統賴清德指出，舊金山和約對台灣主權宣示至為重要，立法院揭開舊金山和約的真相，這是非常非常有意義的，呼籲全國民眾學校老師或同學有機會一定要了解舊金山和約對台灣重要性。

今年適逢「舊金山和約」生效70周年，立法院議政博物館自即日起至8月31日止，在博物館2樓舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，展出舊金山和約與其所衍生的「台北和約」的相關史料，包括立法院審議和約的文件等，盼藉此還原歷史讓訪客從國際法的角度，瞭解第二次世界大戰後，台灣的國際處境與地位的變化。

賴清德致詞時表示，「舊金山和約」不僅是對日本二次大戰後的最終處置方式，也牽涉到台灣國際地位與命運，其中第二條最為重要，只規範日本放棄台灣一切權利、權利名義與要求，並沒有提到主權歸屬，避免包括中共在內的任何國家，和約宣稱對台灣擁有主權，表達台灣的主權與中華人民共和國毫無相關。

游院長致詞時則說，依「舊金山和約」台臺灣與中國是國與國的對等關係，台灣主權屬於全體台灣人民，這是全世界都認知的事實，是鐵錚錚的事實，和約對台灣安全及2300萬人民的幸福至關重要。

「舊金山和約生效70週年特展」開幕典禮由副總統賴清德、立法院院長游錫堃、副院長蔡其昌、台南市議長郭信良、台灣教授協會許文堂會長及政大薛化元教授等人一同剪綵，並於剪綵後參觀展場。