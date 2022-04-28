台積電等9家上市公司連八屆進榜前5％ 17:322022/04/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（28）日公布第八屆公司治理評鑑結果，共有台積電（2330）等9家上市公司為連續八屆全數進榜前5％。 這9家連續八屆進入榜前5％的上市公司包括：東元、裕隆、中華、聯電、統一超、台灣大、遠傳及信義等。 另外，證交所近二年也針對中小市值評鑑，前5％的新進榜公司，計有伸興、岱宇、融程電、晶睿、上緯投控、聚碩、尖點及台虹等8家；至於連績兩屆進入前5％的中小市值公司則有定穎、一零四及福興等3家公司。 聯電Q1大賺 毛利率衝破40％ 聯電聯發科反彈 台股早盤漲96.8點站回16400點 #聚碩 #一零四 #尖點 #東元 #聯電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯電Q1獲利攀峰 每股賺1.61元 17:402022/04/27 財經 ADR大漲3.2％ 聯電強彈漲停 半導體族群展歡顏 14:252022/04/28 財經 東元：十年減排50％ 落實綠行動 04:102022/04/22 產業特刊 鮑爾釋超鷹訊號 美股早盤開低 道指挫逾200點 21:452022/04/22 財經 美股早盤暴跌500點 那指跌超過3％ 台積電ADR重挫逾3％ 21:452022/04/26 財經 大型科技股重挫 台股早盤摜破萬七關卡 10:232022/04/22 財經 《半導體》聯電跌深強彈 6外資看法分歧 12:092022/04/28 財經 官股大護盤 今年來買超2千億 04:102022/04/28 財經要聞 聚碩攜大廠 推AI解決方案 04:102022/04/25 產業．科技 聯電綠獎徵件起跑 總獎金400萬 04:102022/04/26 專題周報 《半導體》聯電綠獎擴大獎助 2大議題廣徵創意 14:392022/04/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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