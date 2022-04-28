證交所今（28）日公布第八屆公司治理評鑑結果，共有台積電（2330）等9家上市公司為連續八屆全數進榜前5％。

這9家連續八屆進入榜前5％的上市公司包括：東元、裕隆、中華、聯電、統一超、台灣大、遠傳及信義等。

另外，證交所近二年也針對中小市值評鑑，前5％的新進榜公司，計有伸興、岱宇、融程電、晶睿、上緯投控、聚碩、尖點及台虹等8家；至於連績兩屆進入前5％的中小市值公司則有定穎、一零四及福興等3家公司。