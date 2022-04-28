多次參加北門洋香瓜評鑑得獎農友郭明佩今年試種了數百株新品種「酸甜瓜」，很多消費者都很有興趣消費嘗鮮。(郭明佩提供／劉秀芬台南傳真)

錦湖里長陳國庸(左)為瓜農爭取促銷活動。(北門區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南市北門區種植洋香瓜超過30年歷史，近年來北門區農會於下半年底產季舉辦評鑑賽，打出知名度，其實洋香瓜產季可分上半年與下半年，公所為幫農民促銷，今年特別於上半年舉辦活動，30日上午在雲嘉南濱海風景區北門遊客中心前舉辦洋香瓜試吃、農產市集，邀民眾一起來北門品瓜兼旅遊。

北門區洋香瓜產地以錦湖里為主，種植面積約有70公頃，栽種品種以紅肉的卡蜜拉、青肉的香華較多，因為栽種土地偏鹹，農友管理技術提升，洋香瓜口感佳，香氣濃、甜度高。

錦湖里長陳國庸表示，洋香瓜有兩個產季，上半年的洋香瓜多在2月初栽種，主要是供應清明節拜拜市場，但上半年因高溫、病蟲害較多，因此部分農友會減產，所以面積減少，約20公頃。此外，今年洋香瓜開花期遇上低溫下雨，部分瓜園授粉不佳，總產量約減少7成。

北門區長張政郎說，洋香瓜是北門轉型精緻農業的一項代表作，近5年來北門區農會於年底產季時舉辦洋香瓜節，更舉辦評鑑比賽，得獎農友所種香瓜都成搶手貨，北門洋香瓜成為頂級水果禮盒市場的黑馬。

楊姓農友表示，持續的行銷活動有助洋香瓜行銷，有了比賽得獎光環的農友，銷售更不用煩惱，但是還是有很多消費者不知道北門洋香瓜在4、5月也買得到，需要多宣傳。

為了推廣北門洋香瓜，公所與錦湖社區合作，首次在上半年產季辦洋香瓜行銷活動，希望讓消費者能以經濟實惠的價格直接從產地購買，現場有各式品種洋香瓜免費試吃活動、洋香瓜展售會、闖關遊戲贈獎等，吃喝玩樂一次滿足。