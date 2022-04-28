規劃前往黃熱病高風險地區的旅客，建議經醫師評估後接種黃熱病疫苗，並於黃皮書登載，以備入境國政府查驗。（疾管署提供）

本土疫情爆發，連帶影響黃熱病疫苗銷量，有一批貨即將過期報銷。疾病管制署今天表示，為避免醫療資源遭浪費，自5月1日起釋出效期至5月31日的黃熱病疫苗共6500劑，民眾可至全國32家旅遊醫學合約醫院進行接種，免收疫苗藥品費，如有接種需求的民眾，可攜健保卡、護照前往掛號進行接種。

黃熱病疫苗過去為自費項目，每劑約2152元；黃熱病則是透過病媒蚊叮咬傳播的急性傳染病，典型症狀包括猝發性冷顫、頭痛、全身肌肉痛、噁心、嘔吐，目前並無特效藥物可治療，黃熱病疫苗保護力自接種10日後生效，且終身有效，故不需例行追加接種。

疾管署表示，這次開放民眾免疫苗藥品費接種黃熱病疫苗，可至全國32家旅遊醫學門診預約接種，但仍要收取掛號費、診察費，以及國際預防接種證明黃皮書加簽費用150元，如需補證者則須繳200元，待這批屆效疫苗接種完畢後，將重新恢復收取疫苗藥品費。

疾管署提醒，規劃前往非洲及拉丁美洲等黃熱病高風險地區的旅客，建議赴旅醫門診經醫師評估後接種黃熱病疫苗，並於黃皮書登載，以備入境國政府查驗。有關旅遊醫學合約醫院請至疾管署全球資訊網／國際旅遊與健康／旅遊醫學／旅遊醫學門診查詢(網址：https://reurl.cc/95E6nn)。