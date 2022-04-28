《全明星觀察中2》第3集7人入住宜蘭縣冬山鄉鹿埔村。（台視、好看娛樂提供）

《全明星觀察中2》第3集出現重量級嘉賓錢薇娟，正當郭泓志在庭院烤香魚的時候，門外突然出現《全明星運動會》藍隊領隊錢薇娟，她看到郭泓志第一句話就說：「聽說有人要來取代我？我就趕快來了」，2人一見面就火藥味十足。

錢薇娟拿出領隊的本能，先邀約郭泓志來當選手，錢姐打趣問到：「壘球能不能破曹佑寧70米的記錄？」沒想到郭泓志臭屁笑回說：「我在大聯盟的時候他（曹佑寧）還在尿床呢！」如此互相嗆聲十分吸睛。

7人入住宜蘭縣冬山鄉鹿埔村，因為接到了村長委託請大家幫忙抓福壽螺拯救農作物，必須在1小時內抓滿1000隻福壽螺，過程中每位成員都不顧形象，直接鞋子脫了就往泥巴田裡踩，王子（邱勝翊）也捲起牛仔長褲直接坐在地上，平常就愛鬥嘴的邱家兄弟也不忘調侃對方，看著哥哥狼狽模樣，弟弟毛弟（邱宇辰）猛虧：「第一次覺得我哥很帥。」

所有人都遭受水蛭攻擊，尤其是吳心緹和晏柔中，纖纖玉腿被水蛭咬到哭出來，兩人嚇得花容失色一度淚崩，在一旁的邱宇辰急忙安撫並充當暖男幫忙搓洗水蛭，化解悲傷氣氛，笑說：「人生唯一一次幫女生洗腳是我奶奶，連女朋友都沒有過！為了節目真的是犧牲很大。」。

在福壽螺大作戰之後，又協助村長挨家挨戶發送物資提供需要的村民們。錢姐也分享因為自己有選舉過，非常佩服村長對於每戶人家的狀況都關懷備至，聽著聽著自己都差點流下眼淚，也透過這次的體驗，期許自己應該更珍惜、懂得用同理心去看待事情。