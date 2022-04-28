丹麥啤酒商嘉士伯(Carlsberg)周四表示，很難確定，在上個月出售的俄羅斯啤酒業務上，嘉士伯能以什麼價格出售，同時也存在相關風險，但該公司正看到買家對收購感興趣。

俄羅斯市場第一大啤酒釀造商嘉士伯加入了競爭對手海尼根公司的行列，尋求在莫斯科入侵烏克蘭之後撤出俄羅斯市場。

執行長Cees't Hart在電話會議上表示，人們對這項業務絕對感興趣。我們正在取得良好的進展，但這可能需要相當長的時間。

嘉士伯上周表示，預計出售活動將導致資產減值約95億丹麥克朗。

與雷諾汽車類似，嘉士伯透過持有俄羅斯最大啤酒釀造商Baltika的所有權，在俄羅斯市佔率高達27%。嘉士伯去年在俄羅斯擁有8家釀酒廠和8400名員工，佔公司總營收的10%，營業利潤約占6%。

哈特還說，公司在基輔和利沃夫(Lviv)的烏克蘭啤酒廠已經重新開啟運轉，儘管它們還沒有到滿載運轉的水準。

該世界第三大啤酒釀造商表示，第一季銷售增加長27%，為149億丹麥克朗(約21億美元)。此一業績不包括俄羅斯的銷售。

而這一成長率在一定程度上可歸因於與前一年比較的效果，當時由於新冠疫情封鎖措施，關閉了許多餐館和酒吧。

自俄羅斯入侵開始以來，公司股價下跌約10%。

嘉士伯保持全年營業利益財測指引不變，預測在-5%至+2%之間。(飲酒過量 有礙健康)