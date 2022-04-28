金管會證期局副局長蔡麗玲28日宣布，證券期貨業與「未具集團關係」的其他金融機構間可進行資料共享，但首案要向金管會申請核准，首案核准以後，按「資料共享模式」控管，未逾越市場上所有前經金管會核准的共享案例模式者，僅須向證券期貨業公會申報備查。蔡麗玲指出，此次證券期貨業的資料共享是針對「非集團關係的金融機構」間的資料共享，舉例來說，A券商的客戶開戶後想在B投顧免掉身份認證的程序，券商就可將其資料共享模式送到金管會審核，會按「模式」控管，不是按機構種類。目前已有至少二、三家業者口頭詢問，還未有人申請，至於共享模式涉及營業模式設計，不方便揭露。核准時間多久就要看模式是否有清楚，設計有無符合要求，要做好資料保護。金管會在2021年12月23日訂定「金融機構間資料共享指引」並即實施，明確揭示金融機構跨機構間資料共享機制，在資訊安全的原則下促進客戶資料的合法、合理利用，提升客戶交易的便利性，減少各機構因重複建置與維護客戶資料所增加的營運成本，提升效率、發揮加乘效益。考量證券期貨業法規對於客戶資料訂有應予保密、不得洩漏之規定，金管會已於2022年1月20日發布令，明定證券期貨業得辦理資料共享及相關管理規範與申請程序。以利證券期貨業有明確之依循與規範得辦理金融機構間資料共享，合理運用客戶資料及保障投資人權益。蔡麗玲表示，證券期貨業辦理金融機構間資料共享，應建立內部控制規範經董事會通過，其資料共享範圍及程序，除依其他法令規定得共享者從其規定外，應事先取得客戶同意並於公司網站揭露隱私權政策，並依個人資料保護法及遵循本會「金融機構間資料共享指引」辦理。蔡麗玲表示，資料共享合理使用是數位發展的核心，金管會將持續觀察證券期貨業辦理客戶資料共享之態樣與效益，以因應金融科技跨業及多元金融場景之發展需要，創造數據價值，提升我國證券期貨業競爭力並保障投資人權益。