英國凱特王妃御用的的情書包（Love Letter）品牌Grace Han創辦人兼首席設計師Grace王思涵原來來自台灣；今年品牌將首度與羅芙奧藝術集團合作，在6月春季拍賣期間，舉辦一場慈善義賣，包括限量Love Letter鱷魚包款精裝禮盒及文書客訂精裝盒，義賣所得將全數捐予台灣弱勢孩童。

英國品牌「Grace Han」於2012年成立，2019 年於倫敦開出唯一旗艦店，首席設計師Grace十年磨一劍，從皮革選材、色彩溝通、製染技術到金屬配件的模板與製作，透過一次次飛行里程、逾千電子郵件與破萬的視訊會議逐步建構而成經典包。

品牌發跡於倫敦與台北，包款設計也兼容東方精緻與西方簡約優雅，而受到凱特王妃青睞，在2020年與威廉王子出席Hold Still展覽時，手上拎的黑色牛皮手提包Love Letter，即以優雅造型掀起全球時尚迷關注與熱議，緊接著其另一經典Ballet Lesson系列百褶皮革更在上流時尚掀風潮，此次Love Letter返台舉辦慈善義賣，也是回饋故鄉的開始。