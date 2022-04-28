第八屆（110年度）公司治理評鑑已完成，證交所表示，為獎勵上市櫃組排名前5％（上市櫃公司家數分別為46家及36家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％之公司(上市櫃公司家數分別為11家及3家），證交所與櫃買中心將予以表揚。證交所指出，已將評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站，至於表揚形式，將視嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發展決定。第八屆公司治理評鑑共有913家上市公司及726家上櫃公司受評，合計1,639家。依得分情形，區分為前5％、6～20％、21～35％、36～50％、51～65％、66～80％，及81～100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，並依循「公司治理3.0-永續發展藍圖（2021-2023）」，另將「金融保險類（共43家）」、「市值100億元以上之電子類（共248家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共246家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共277家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。證交所表示，透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，110年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如設置審計委員會之家數為1,576家，佔上市櫃公司比重達90%，預計於111年全面設置完成。2月底前申報年度財務報告之公司家數為197家，較109年增加26％；於股東常會提供英文版開會通知共1,091家、英文版議事手冊共860家、英文版股東會年報共806家，成長幅度分別為19％、43％及52％；編製企業社會責任報告書之家數為586家，較去年成長13％。證交所強調，除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。