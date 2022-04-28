行政院長蘇貞昌今天下午到台南視察永康再生水廠，面對家用快篩實名制今天上路，一早當機，他說，今天第一天初辦但還算順利，感謝藥師等相關工作人員協助；針對民眾反映現有快篩單劑100元仍太貴，他回應，政府以接近成本價格，合理提供民眾購買，對於因疫情有需要的民眾，則由中央配給地方免費發放。

此外，被問到高雄開首例發放「快篩兌換券」，提供弱勢民眾，中央是否會將這項措施適用全台縣市？他則沒有特別做出回應。

針對陸委會宣布將放寬港人來台，有民進黨立委質疑港人在台工作5年就具有選舉權，恐成大陸滲透台灣管道，蘇貞昌對此表示，對於港人需要協助的地方，都會盡力協助，而國安相關應有防範也會嚴守把關。

有媒體提問，公視台語台做圖卡諷刺柯文哲的「軟性封城」，身為公廣集團是否適當？蘇貞昌說，政府從不干預公視，公視也基於媒體監督政府，對政府多所批評，希望每一家媒體都堅守媒體該有的準則，做到自己該做的事。